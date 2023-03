ÕIGE VÕI VALE ⟩ Kas valijate arvu pideva kõikumise taga valimisnädalal on midagi kahtlast?

Valijate arvu kõikumisel päevade lõikes on mitu põhjust. Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja asetäitja Mairis Kungla ütleb, et valijate arvu kasvu mõjutab peamiselt elukoha andmete esitamine – juhul kui inimesel on varem olnud see lahter rahvastikuregistris täitmata.