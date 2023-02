ÕIGE VÕI VALE ⟩ Kas kliima hakkab jahenema?

Uuringust selgub, et sealsed muutused avaldavad mõju ka globaasele keskmisele temperatuurile: mõned kümnendid on teistest soojemad. Teadlased jõudsid järeldusele, et 1950ndatest 1970ndateni kestnud globaalse soojenemise aeglustumine ning kiirenemine 1980ndatest kuni 2000ndateni on NAMiga seotud. Praeguseks oleme jõudnud faasi, kus tingimused Atlandi ookeani põhjaosas globaalset keskmist temperatuuri veidi langetama peaksid.

Oma tõlgenduses on Telegram teinud valikuliselt noppeid veebiväljaandes Phys.org ilmunud uuringu tutvustusest, kus selle autorid lisaks oma tulemuste selgitamisele ka lugejaid nende valesti tõlgendamise eest hoiatavad. «Temperatuuritõusu aeglustumine lähiaastatel ei tähenda, et globaalne soojenemine oleks aeglustunud,» kirjutatakse artiklis. Lisaks selgitab Omrani, et kokkuvõttes muudab globaalne soojenemine Põhja-Atlandi ostsillatsiooni külmad ja soojad faasid soojemaks. «Külmas faasis sulab vähem merejääd kui soojas faasis, aga mõlemal juhul sulab merejääd rohkem kui 50 aastat tagasi,» selgitab ta.

Tartu Ülikooli füüsika instituudi meteoroloogia ja klimatoloogia kaasprofessor Piia Post viitab ka, et kõnealuse artikli eesmärk on selgitada välja füüsikalisi mehhanisme, kuidas võnkumised troposfääri, stratosfääri, Atlandi ookeani ja Arktilise jääkatte omadustes on omavahel seostatavad. «Sellised võnkumised toimuvad pidevalt, kuid need on erineva tugevuse ja perioodiga. See on täiesti loomulik nähtus sellises keerukas süsteemis nagu seda on Maa kliimasüsteem,» ütleb Post. Laiemalt selgitas Post Maa kliimasüsteemi toimimist Postimehe lugejatele 9. veebruaril ilmunud artiklis.