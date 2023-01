ÕIGE VÕI VALE ⟩ Kas soovitatav päevane lihakogus on tikutopsisuurune, nagu väidavad aktivistid?

«Taimse teisipäeva» kampaaniajuht Liina Sala sõnul tugineb kampaania Eesti riiklikele toitumissoovitustele, mille kohaselt on soovituslik tarbida nädalas kokku 300–400 grammi linnuliha ja 100 grammi punast liha. «Nädala peale jagatuna teeb see 40–60 grammi sõltuvalt lihatootest ehk umbes üks-kaks tikutopsisuurust tükki lihatooteid päevas,» selgitab Sala. Lisaks märgib kampaaniajuht, et toitumissoovituste loomisel on lähtutud inimese päevasest energiavajadusest ning normi võib ka nädala-paari jooksul päevade vahel ära jagada.