Õige või vale ⟩ Kas Eesti relvalaod on Ukrainale abi andmisega kahuritest tühjaks saanud, nagu väidab Martin Helme

Järeldus: pigem vale

Eesti Vabariigi kaitseministeeriumi andmetel on Eestis praegu 18 liikursuurtükki (üldmõistena «kahurit»), millest 6 jõudsid kohale 2022. aastal. Seega ei vasta väide, et meil ei ole enam kahureid, tõele. Lisaks 24 liikursuurtüki hankele on sõlmitud leping veel 12 suurtüki hankimiseks, mis jõuavad kohale 2026. aastaks. Eesti on annetanud Ukrainale kõik oma 155 mm ja 120 mm järelveetavad haubitsad, kuid see ei tähenda, et meil poleks samaväärset tulejõudu iseliikuvate suurtükkidena nende asemel. Kaitseväe pikemaajalises arengukavas ei olnudki plaanis järelveetavaid suurtükke kasutada ning minnakse üle liikursuurtükkidele ja muudele relvasüsteemidele. Tegelikkus on selles, et kaitseväel on olemas suurtükid ja nende hange käib ning seetõttu ei ole me kõiki relvi ära andnud, nagu väidab Martin Helme. Tinglikult vastab tõele asjaolu, et hulga mõttes võib relvi olla arvuliselt vähem, aga kaitsevõimes ei loe mitte relvade arv, vaid nende tõhusus. Kaitseministeeriumi väitel on annetatud patarei jagu 122 ja 155 mm suurtükke – see on kümmekond ühikut. Seetõttu on Martin Helme väide pigem vale.