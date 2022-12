ÕIGE VÕI VALE ⟩ Kas sooline palgalõhe kaoks, kui naisi oleks tööturul vähem?

«Majanduse baasteadmised on abiks siingi. Hind kujuneb pakkumise ja nõudluse ristumispunktis. Meeste järele on tööturul suurem nõudlus kui naiste järele, seetõttu on hind kõrgem. Mehed saavad toime palju laiema tööde spektriga kui naised, paljusid töid ei jaksa või ei taha naised üldse tehagi. Tahate naistele kõrgemat palka, tuleb osa naisi turult ära tuua, et alles jäänute hind kasvaks ja ongi lõhe läinud. Meil on aga üli kõrge naiste tööhõive, seega aidata saab vaid subsideerimine, nt riigipalgaliste kohtade palgatõus. Erasektorit käsukorras palka tõstma ei pane, aga töötajate hoidmiseks tuleb erasektoril riigiga paratamatult sammu pidada. Samas tuleks selle palgatõusu raha maksumaksjalt ja siis on jälle häda, et riik peab õhuke olema.»