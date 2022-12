ÕIGE VÕI VALE ⟩ Kas islamiusuliste arv Eestis on jõudnud 10 000 piirimaile?

Mis puutub radikaliseerunud isikutesse, siis täpsustab KAPO pressiesindaja, et KAPO aastaraamatud on ka varasemalt nentinud, et nende inimeste arv, kelle tegevus võib potentsiaalselt ohtu kujutada, on paarikümne ehk 20 ringis. Siiski rõhutab ta, et «neid inimesi radikaliseerunuteks nimetada ei ole korrektne ega täpne, kuigi välistada ei saa, et mõned neist paarikümnest võivad tulevikus radikaliseeruda».

Järeldus: pigem tõsi

Kaitsepolitseiameti hinnangul on Eestis valdavalt islamiusuliste riikide kodanike arv veidi üle 10 000. Kas kõik need inimesed ka islamiusku on, kindlalt teada pole võimalik. Rahvaloenduse käigus on end 2021. aastal islamiusulisena määratlenud 5800 inimest.

Paika ei pea aga väide, et eelpool loetletute seas on radikaliseerunud isikuid paarikümne ringis. Paarikümne ringis on inimesi, kes võivad endast potentsiaalset ohtu kujutada, radikaliseerunud nad aga (veel) ei ole.