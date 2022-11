ÕIGE VÕI VALE ⟩ Kas tuule- ja päikeseenergia auke pole võimalik salvestusega katta nagu väidab Fermi energia?

Tallinna tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi vanemlektor ja programmijuht Reeli Kuhi-Thalfeldt kinnitab Statistikaameti aastase intervalliga andmekogu põhjal, et aasta lõikes erineb toodang maksimaalselt +-20 protsenti, mitte rohkem.

Kui aga vaatame absoluutväärtusi kuude lõikes erinevate aastate kaupa, nagu tegi seda Fermi energia oma postituses, näevad arvud välja veidi teistsugused. «Vaadates vaid absoluutväärtusi, võib juhtuda küll nii, et ühel aastal on sama kuu tuuleelektrijaamade toodang teisest aastast pea kaks korda suurem. Enamasti erineb aastate lõikes ühe kuu toodang kuu keskmisest 10-30 protsenti, vahel tuleb erinevus ka suurem,» ütleb Kuhi-Thalfeldt. Et nii see tõesti on, saab näha allolevalt jooniselt, kus on toodud Eleringi andmed tuuleenergia tootmise kohta kuude kaupa viimasel seitsmel aastal (libista kursoriga üle tulpade, et näha täpseid tootmisnäitajaid).

Enefit Greeni tuuleenergia valdkonnajuhi Lauri Ulmi sõnul on uute maismaatuuleparkide kasutustegur ca 35-40 protsenti ning aastate või kuude lõikes on tuuleenergia keskmine toodang suhteliselt hästi prognoositav. «Päeva- ja tunnipõhise detailsusega on tõesti võimalik tuuleenergiat ette prognoosida pigem päevade ja nädalate vaates. Aasta toodangute erinevus võib küündida kuni 20 protsendini, kuid üldjuhul on see 10 protsendi piires,» selgitab Ulm. Tema hinnang põhineb statistikaameti andmetel, kus on võrreldud aastase toodangu varieerumist keskmisest.