ÕIGE VÕI VALE ⟩ Kas vanad metsad on olulised süsiniku sidujad nagu väidavad looduskaitsjad?

Kuresoo kirjeldab oma artiklis kliimamuutuste problemaatikat ning selle seoseid ökosüsteemidega ja arutleb selle üle, kui palju oleks vaja kaitsta loodust, et see oleks tõhus ja eesmärgipärane. Muuhulgas väidab ta, et vanad metsad süsiniku emiteerijaks ei muutu, vaid on hoopis olulised süsiniku sidujad.

Kuresoo selgitab, et tema väide põhineb teadusuuringutel, muuhulgas 2008. aastal teadusajakirjas Nature avaldatud analüüsi, mille raames vaadati läbi 500 uurimust ning jõuti järeldusele, et vanad metsad on valdavalt süsinikku siduvad ökosüsteemid ning 200 aasta vanused metsad seovad keskmiselt 2,4 tonni süsinikku hektari kohta aastas. Ka Eestis on mõõdetud 200-aastase männiku süsiniku sidumise võimet ning järeldatud, et see on 2,3 tonni hektari kohta aastas.

Nature’i artikkel sai küll 2021. aastal täiendava kommentaari, mille autorid toovad välja, et 2008. aasta artiklis on vanade metsade süsiniku sidumise võimet üle hinnatud – tegelikult on see 1,6 tonni hektari kohta aastas. «2021. aasta artikkel ei väida, et vanad metsad süsiniku ei seo, vaid väidab, et need seovad seda varem arvatust kolmandiku võrra vähem. Seega jäävad vanad metsad oluliseks süsiniku sidujaks ning midagi otseselt ümber lükatud ei ole,» selgitas Kuresoo Postimehe faktikontrollile.