ÕIGE VÕI VALE ⟩ Kas Stenbocki maja räägib uue rahandusministriga vene keeles nagu väidab Moonika Helme?

Riigikogu liige Helle-Moonika Helme kirjutas oma Facebooki lehel järgmist: «Stenbocki maja soovib Akkermannile vene keeles kiiret erruminekut! Head soovid muidugi, aga miks Stenbocki maja uue rahandusministriga vene keeles räägib, on pärast selle riigi terroristlikuks kuulutamist omaette küsimus ning enam kui imelik... #riigikeeloneestikeel #venekeelonout». Postituse all kommentaariumis on ka hulk küsimusi jälgijatelt, kes samuti ei mõista, miks Eesti riigiasutus peaks rahvaga vene keeles suhtlema.

Tegelikult Stenbocki maja rahandusministrit vene keeles ei kõnetanud, vaid pildilt on näha, et tegu on hoopis Facebooki automaattõlkega, millele viitab teksti lõpus ka väikese halli hammasratta kõrval olev lause «оцените этот перевод» ehk «hinnake seda tõlget» ning asjaolu, et venekeelne tekst on vertikaaljoonega postitusest esile toodud. Automaattõlke kuvamine Facebookis sõltub kasutaja enda seadistustest ning tõlgitavaid keeli ja tõlke esinemist saab ise muuta.