ÕIGE VÕI VALE ⟩ Kas tatine laps pole enam nakkusohtlik?

28. septembri Terevisioonis esinedes (52. minut) väitis Perearstide Seltsi juhatuse esinaine Ly Vallikivi laste nakkushaigustest ja lasteaeda lubamisest rääkides, et nakkushaigused on kõige nakkavamad siis, kui lapsel veel nohu pole. Kui laps on nohusse jäänud, siis on ta teised juba ära nakatanud.