ÕIGE VÕI VALE ⟩ Kas viimasel ajal pole olnud võimalik Vene kodakondsusest loobuda nagu väidab Mihhail Kõlvart?

Kõnealuses intervjuus tuli jutuks Vene kodanike valimisõigus Eesti kohalike omavalitsuste valimisel. Kõlvart tõi küsimusele vastates jutuks muuhulgas järgmist: «Ja need põhjused, miks nii mõnelgi on jätkuvalt Vene Föderatsiooni kodakondsus, on väga erinevad. Muide, muu hulgas on üks põhjus see, et viimasel ajal ei olegi võimalik selle riigi kodakondsusest loobuda. Inimesed, kes on teos ja tahtes Eestiga ning teinud nõutaval tasemel kõik nõutavad eksamid, paraku ei saa Vene saatkonnast paberit Vene kodakondsusest loobumise kohta. Ilma selleta ei saa taotleda Eesti kodakondust.»