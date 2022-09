ÕIGE VÕI VALE ⟩ Kas kuumalainetel pole midagi pistmist inimtekkeliste kliimamuutustega nagu väidab Ühendkuningriigi poliitik Piers Corbyn?

RT, endise nimega Russia Today, on Venemaa riiklik rahvusvahelise suunitlusega telekanalite võrgustik, mida on varem korduvalt süüdistatud valeinfo ja vandenõuteooriate levitamises. RT-le kuumalainete teemal kommentaari andnud Piers Corbynil on magistrikraad astrofüüsikas, lõviosa oma karjäärist on ta tegutsenud poliitikuna, oma ettevõttega WeatherAction on ta müünud ka ilmaennustusi, tegevteadlase kogemust tal ei ole.