ÕIGE VÕI VALE ⟩ Kas inimene võib jahutussüsteemita skafandris omaenda tekitatud soojuse kätte ära surra?

Esmalt on oluline selgeks teha, et kuigi kosmoses on vaakum, ei ole vaakumit skafandri sees, st skafandri pakutava «kesta» ja selle sees oleva inimese vahel. Seal on tavaliselt 1 atmosfäärine rõhk nagu Maa pealgi. Kui aga skafandril, mida ümbritseb vaakum, puudub jahutussüsteem, ei pääse inimese keha tekitatud soojus sealt kuidagi välja.