ÕIGE VÕI VALE ⟩ Kas keskajal suri inkvisitsiooni tuleriidal 150 000 inimest nagu väidab Liina Kersna?

Kersna ise artikli ilmumise ajaks oma väite allikale ei viidanud, kuid tõenäoliselt on tema info pärit eestikeelse Vikipeedia inkvisitsiooni teemalisest artiklist, kus on kirjas järgmine lause: «Inkvisitsioon rajati 1232 ning see kestis umbes 4 sajandit, mille jooksul hukati umbes 150 000 inimest (neist Hispaanias 3000–5000).». Väite kõrval on ka märge, et see vajab kontrollimist, samuti puudub seal viide allikale.