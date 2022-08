ÕIGE VÕI VALE ⟩ Kas sõjapõgenikud on Eestisse toonud kadunuks peetud nakkushaigusi, nagu väitis Mart Helme?

Aprillis riigikogu välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu esimesel lugemisel jahmatas nii paljusid riigikogulasi kui eesti rahvast riigikogu liikme Mart Helme sõnavõtt, kus ta väidetavalt toetudes oma suhtlusringkonda kuuluvate arstide hinnangule muuhulgas teatas, et «HIV tuleb tagasi. Ukrainast tassitakse meile sisse nakkushaigusi, mille kohta me oleme arvanud, et neid Eestis enam ei saa kunagi olla.». Pärast Eesti Päevalehes ilmunud artiklit sõjapõgenike saabumisega seoses kasvanud HIV-positiivsete arvu kohta Eestis, kirjutas uudisteportaal Uued Uudised, et Mart Helmel oli aprillis õigus. Kas see ka nii on, selgitab välja Postimehe faktikontroll.