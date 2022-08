ÕIGE VÕI VALE: ⟩ Kas Euroopa Liit peab pärandniitude taastamist raadamiseks?

Vastuses Postimehele tõi Euroopa Komisjon välja, et oluline on mõista, et LULUCFi arutelud on alles käimas ning Luxemburgis ei langetatud veel lõplike otsuseid. Euroopa Komisjon töötab ELi täidesaatva organina, mille ülesandeks on EL poliitika elluviimine ja rahaliste vahendite haldamine.

Kuid leppe praeguste, üsna üldiste tingimuste juures, peab Eesti oma looduse ja ökosüsteemiteenuste kasutamise nimel Euroopa Liidule detailselt oma taastamistöid tutvustama. Põhjus on selles, et isegi kui metsastunud niidu ökoloogilise taastamise peamine eesmärk ongi niidukoosluse taastamine, muutub Eesti seaduste järgi ala katastriüksuse sihtotstarbeline nimetus põllumaaks ning see võib puidu ja muude kaupade turustamisel probleeme tekitada.

Kuigi võib jääda mulje, et Lääne-Euroopas lihtsalt ei tunta meie pärandniite piisavalt, et nendega kaasnevaid nüansse LULUCFis arvesse võtta, siis Eestimaa Looduse fondi nõukogu esimees Aveliina Helm nii ei arva: «Julgen öelda, et Euroopa Komisjon peaks niitude tähtsust hästi teadma, alles hiljuti sai Eesti loopealsete taastamise projekt LIFE to Alvars Euroopa Komisjonilt suure tunnustuse - Eesti niitude taastamine pälvis läbi aegade parima Natura aladel läbi viidud looduskaitseprojekti preemia. Aga selge on see, et eks Eesti oma looduse eest peab ikka ise seisma ja jälgima, et kõik asjaolud just niimoodi paika saaksid, nagu meie loodusele ja inimestele parim.»