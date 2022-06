ÕIGE VÕI VALE ⟩ Kas raiemahu alandamine toob kaasa metsade süsiniku sidumise võime vähenemise?

Kuna tegu on ääretult nüansirohke teemakäsitlusega, tuleb kõigepealt selgeks teha, millisest ajaraamistikust jutt käib. Keskkonnaministeerium kinnitab, et endine keskkonnaminister pidas oma sõnavõtus «pika plaani» all silmas perioodi aastast 2050 ja hiljem, tuginedes teadmisele, et vananedes muutuvad puistud häiringutele vastuvõtlikumaks ning puude vananedes nende kasv metsas aeglustub.