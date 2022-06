ÕIGE VÕI VALE ⟩ Postimees taastab faktikontrolli

«Sõjaudu» on termin, mis Ukraina sõjaga seotult meile nähtavaks muutus: kas propagandana või muus huvis loodud sõnumite kujul. Rööbiti sellega on aga nähtavalt kosunud ka argiudu maht. Argiudu on muutunud, nagu mäletame koroonaviirusegi mutatsioone - argiudugi on üsna nippiderohke ja levib aina libedamalt.