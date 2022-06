ÕIGE VÕI VALE ⟩ Millise lisakulu tooks kaasa peretoetuste tõstmine?

Praegu Riigikogus arutlusel oleva peretoetuste eelnõu seletuskirjas on muudatuste ellu viimiseks prognoositavateks kuludeks toodud 226 miljonit eurot, kuid peaminister Kaja Kallas on korduvalt meediaga suheldes lisakuludena nimetanud hoopis 300 miljonit eurot. Kas tegu on matemaatika reegleid eirava ümardamisega või oleks peretoetuste tõstmine siiski kulukam, kui seletuskirjas välja toodud, selgitab välja Postimehe faktikontroll.